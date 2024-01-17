​Ещё одному клубу АПЛ интересен Филлипс

Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити» в ближайшие недели, ведь в этом сезоне он получает мало игрового времени. 28-летнего хавбека активно связывали с «Ньюкаслом» и «Ювентусом», но в последние недели на радаре появились и другие клубы, например, «Кристал Пэлас».

Между тем, talkSPORT сообщает о том, что возможность подписания Филлипса рассматривает ещё и «Вест Хэм». На текущий момент команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.

​«Ньюкасл» готов отказаться от Филлипса из-за требования «Манчестер Сити»