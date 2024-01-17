​Дисквалификация Тони истекла – форвард не играл 8 месяцев

Нападающий Айвен Тони снова может играть в футбол. Срок дисквалификации нападающего «Брентфорда» за нарушения правил о ставках истёк. Тони не мог играть с 17 мая 2022 года по 17 января 2023 года.

В социальных сетях Тони опубликовал анимацию, на которой можно увидеть слово «Свобода!»

Стоит сказать, что в прошлом чемпионате Англии Айвен Тони стал третьим лучшим бомбардиром с 20 голами. Больше забили только Гарри Кейн (30) и Эрлинг Холанн (36). Слухи активно связывают 27-летнего Тони с более статусными клубами Премьер-лиги, в том числе с «Арсеналом».

Ближайший матч «Брентфорд» проведёт 20 января – против «Ноттингем Форест».