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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Дисквалификация Тони истекла – форвард не играл 8 месяцев

17 Января 2024 • 14:31 Комментировать

Нападающий Айвен Тони снова может играть в футбол. Срок дисквалификации нападающего «Брентфорда» за нарушения правил о ставках истёк. Тони не мог играть с 17 мая 2022 года по 17 января 2023 года.

В социальных сетях Тони опубликовал анимацию, на которой можно увидеть слово «Свобода!»

Стоит сказать, что в прошлом чемпионате Англии Айвен Тони стал третьим лучшим бомбардиром с 20 голами. Больше забили только Гарри Кейн (30) и Эрлинг Холанн (36). Слухи активно связывают 27-летнего Тони с более статусными клубами Премьер-лиги, в том числе с «Арсеналом».

Ближайший матч «Брентфорд» проведёт 20 января – против «Ноттингем Форест».  

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Евро-Футбол.Ру,
Брентфорд айвен тони
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