Лингард ведёт переговоры с «Барселоной»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард хочет продолжить карьеру в испанском чемпионате.

Как сообщается в социальных сетях ESPN Deportes, англичанин желает попробовать свои силы в каталонской «Барселоне». Игрок предложил свои услуги «сине-гранатовым».

В настоящий момент Джесси находится в статусе свободного агента. Последним местом работы игрока был «Ноттингем Форест». В прошлом сезоне чемпионата Англии Лингард провел 17 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

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