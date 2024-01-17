«Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить АПЛ на Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, новым местом работы звездного египтянина станет «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов подписать игрока в летнее трансферное окно. Руководство «Аль-Иттихада» готово потратить на трансфер Салаха 90 миллионов евро.

Мохамед выступает за мерсисайдский гранд с лета 2017 года. Срок действующего контракта форварда с «красными» истекает в конце сезона-2024/2025.

В первой половине сезона АПЛ Салах провел 20 поединков. Египтянин отметился 14 голами и восемью забитыми мячами.