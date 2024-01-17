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«Ливерпуль» может продать Салаха за большие деньги - назван клуб

17 Января 2024 • 12:38 Комментировать (1)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить АПЛ на Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно источнику, новым местом работы звездного египтянина станет «Аль-Иттихад». Саудовский клуб готов подписать игрока в летнее трансферное окно. Руководство «Аль-Иттихада» готово потратить на трансфер Салаха 90 миллионов евро.

Мохамед выступает за мерсисайдский гранд с лета 2017 года. Срок действующего контракта форварда с «красными» истекает в конце сезона-2024/2025.

В первой половине сезона АПЛ Салах провел 20 поединков. Египтянин отметился 14 голами и восемью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги
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17 Января 2024 в 13:30
"Египтянин отметился 14 голами и восемью забитыми мячами." - Поправьте
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