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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья может уйти из «Барселоны» в английский гранд

17 Января 2024 • 12:25 Комментировать

Атакующий полузащитник Рафинья, выступающий в Ла Лиге за каталонскую «Барселону», может вернуться в Английскую премьер-лигу. На Туманном Альбионе бразилец поиграл в составе «Лидса».

Как информируют журналисты Todofichajes, в подписании 27-летнего вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. Рафинья связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца июня 2027 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании бразилец провел 15 поединков за «Барселону». Рафинья записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.

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