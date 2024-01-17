Рафинья может уйти из «Барселоны» в английский гранд

Атакующий полузащитник Рафинья, выступающий в Ла Лиге за каталонскую «Барселону», может вернуться в Английскую премьер-лигу. На Туманном Альбионе бразилец поиграл в составе «Лидса».

Как информируют журналисты Todofichajes, в подписании 27-летнего вингера заинтересован «Манчестер Юнайтед». Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. Рафинья связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до конца июня 2027 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании бразилец провел 15 поединков за «Барселону». Рафинья записал на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач.