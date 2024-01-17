«Манчестер Юнайтед» готовит четыре трансфера

«Манчестер Юнайтед» определился с планами на летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Evening Standard.

Как стало известно источнику, новое руководство «красных дьяволов» готовится провести громкую трансферную кампанию. Манкунианцы собираются усилить четыре позиции. Клуб подпишет правого латераля, центрального защитника, полузащитника в середину поля и центрфорварда.

«Манчестер Юнайтед» неудачно провел первую половину сезона Английской премьер-лиги. Подопечные Эрика тен Хага занимают седьмое место после 21 матча. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 13 очков.

Каземиро больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед»