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Корнеев — о возвращении Санчо в «Боруссию»: Это феноменальная футбольная сказка

17 Января 2024 • 12:11 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
20.01 17:30

Бывший нападающий «Барселоны» Игорь Корнеев поделился комментарием о переходе Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию».

Эксперт считает, что «Боруссия» провернула феноменальную сделку, вернув в свой состав Санчо.

«Продали за дорого, вернули за дешево и опять используют игрока, который в системе дортмундского клуба может хорошо функционировать», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

После возвращения в «Боруссию» 23-летний футболист провел один матч, в котором сразу же отметился голевой передачей.

Действующий контракт Санчо с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Игорь Корнеев Джедон Санчо ещё теги

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