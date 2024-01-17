Танганга не отыграл ни одной минуты в Бундеслиге за «Аугсбург», игрок возвращается в «Тоттенхэм»

Центральный защитник «Аугсбурга» Джафет Танганга в скором времени прервёт свою аренду в немецком клубе. 24-летний англичанин в нынешнем сезоне не сыграл ни одной минуты за свою команду во всех турнирах. По этой причине в скором времени футболист вернётся в «Тоттенхэм».

Танганга вряд ли получит шанс заиграть в стане «шпор» под руководством Анге Постекоглу. Скорее всего, англичанину постараются найти новую команду для аренды в оставшиеся дни трансферного окна.

Напомним, в своё время Танганга мог оказаться в итальянском «Милане», но «россонери» не смогли согласовать структуру сделки с «Тоттенхэмом».