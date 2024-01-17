Защитник «Манчестер Юнайтед» Альваро Фернандес сменил команду. Как информирует клубная пресс-служба «красных дьяволов», 20-летний игрок перебрался в португальскую «Бенфику» на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Фернандес является воспитанником академии «Реала». Игрок перешел в «Юнайтед» в 2020 году и выступал за юниорские и молодежные команды клуба. За первую команду «МЮ» защитник еще не играл.

В первой половине нынешнего сезоне Фернандес играл на правах аренды за «Гранаду». Защитник принял участие в 13 поединках чемпионата Испании, в которых получил одну желтую карточку.