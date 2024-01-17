Клуб АПЛ хочет купить Киммиха

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По сообщениям журналиста Кристиана Фалька, интерес к звездному хавбеку проявляет «Ньюкасл». «Сороки» запросили у немцев информацию по возможному переходу игрока.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Йозуа сыграл 12 матчей, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.