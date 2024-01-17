Опытный защитник «Тоттенхэма» может перебраться в Чемпионшип

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Бен Дэвис в скором времени может продолжить свою карьеру в «Лидсе», который выступает во втором дивизионе Англии. Как сообщает журналист Фил Хэй, «павлины» заинтересованы в аренде валлийского футболиста до конца сезона.

Отметим, что недавний приход Раду Дрэгушина может заставить Дэвиса задуматься об уходе из «Тоттенхэма», где Бен и так получает мало игровой практики. Впрочем, руководство «шпор» вряд ли согласится отпустить игрока в «Лидс» на правах аренды. Позиция руководства может измениться, если поступит предложение о полноценном трансфере.

Напомним, 30-летний Дэвис выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года, когда перебрался из «Суонси».