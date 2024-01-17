Бывший капитан «Ливерпуля» в шаге от перехода в «Аякс»

Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон находится в шаге от перехода в амстердамский «Аякс». Как сообщает инсайдер Дэвид Орнштейн, англичанин договорился с руководством «Аль-Иттифака» об уходе спустя полгода после трансфера.

Сам Хендерсон уже согласовал условия контракта с «Аяксом». Напомним, игроку придётся пойти на существенное сокращение зарплаты, ведь в «Аль-Иттифаке» полузащитник зарабатывал 40 миллионов евро в год.

Напомним, Хендерсон покинул «Ливерпуль» минувшим летом. Хавбек ранее признался, что если бы кто-то в клубе пытался его удержать, он бы остался на «Энфилде».