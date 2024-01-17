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У «Манчестер Юнайтед» и «Баварии» есть общая трансферная цель

17 Января 2024 • 09:39 Комментировать

18-летний защитник французского «Лилля» Лени Йоро пользуется спросом на трансферном рынке, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

Как стало известно журналисту, в услугах перспективного футболиста заинтересованы два европейских топ-клуба. Речь идет о мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед». Оба гранда предпримут попытку заполучить игрока по завершении нынешнего сезона.

Трансферная стоимость Йоро оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025 года.

В нынешнем сезоне защитник провел 23 поединка за «Лилль», в которых записал на свой счет три забитых мяча.

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Бавария Лилль Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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