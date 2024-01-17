Бывший тренер «Тоттенхэма»: «Порро – плохой защитник»

Бывший рулевой «Тоттенхэма» Тим Шервуд раскритиковал правого защитника Педро Порро.

24-летний футболист «шпор» – один из лидеров текущего розыгрыша Премьер-лиги по результативным передачам (семь), однако Шервуда не устраивает игра испанца в обороне.

«Я изначально был очень критично настроен по отношению к Порро, и моё мнение не изменилось по сей день. На мой взгляд, он плохой защитник. Он подводит, когда необходимо защищаться», – приводят английские СМИ слова экс-наставника, возглавлявшего «Тоттенхэм» с декабря 2013 по май 2014 года.

Педро Порро пополнил ряды лондонского клуба в январе прошлого года на правах аренды, а в июле был выкуплен у лиссабонского «Спортинга» за 40 млн евро.