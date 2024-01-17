«Интер» и «Милан» поспорят за футболиста «Фулхэма»

Центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо интересен двум грандам итальянской Серии А.

26-летний игрок может покинуть ряды «дачников» в качестве свободного агента по окончании сезона, когда завершится его действующий контракт. По сообщениям MailSport, на англичанина претендуют «Интер» и «Милан», следящие за ситуацией. Ранее слухи связывали центрбека с возможным переходом в «Тоттенхэм».

Тосин Адарабиойо принял участие в 12 матчах «Фулхэма» в текущем сезоне, записав себе в актив один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Манчестер Сити» в 12 млн евро.