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«Интер» и «Милан» поспорят за футболиста «Фулхэма» слухи

17 Января 2024 • 00:21 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
19.01 22:00

Центральный защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо интересен двум грандам итальянской Серии А.

26-летний игрок может покинуть ряды «дачников» в качестве свободного агента по окончании сезона, когда завершится его действующий контракт. По сообщениям MailSport, на англичанина претендуют «Интер» и «Милан», следящие за ситуацией. Ранее слухи связывали центрбека с возможным переходом в «Тоттенхэм».

Тосин Адарабиойо принял участие в 12 матчах «Фулхэма» в текущем сезоне, записав себе в актив один забитый гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «Манчестер Сити» в 12 млн евро.

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Интер Милан Милан Фулхэм трансферы футбола - лето 2024 Тосин Адарабиойо ещё теги

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