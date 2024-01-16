«Тоттенхэм» принял решение по Хёйбьергу

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг может снова никуда не перейти.

Уход датчанина активно обсуждался ещё летом прошлого года, поскольку на игрока не слишком рассчитывает рулевой Анге Постекоглу. Как сообщается в обновлённом отчёте Sky Sports, «Тоттенхэм» не торопится расставаться с Хёйбьергом. Лондонский клуб не согласится на продажу по сниженной цене, несмотря на истекающий через полтора года контракт 28-летнего хавбека. Кроме того, руководство «шпор» не станет даже рассматривать предложения по аренде, не включающие в себя обязательство выкупа.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг отыграл 22 матча за «Тоттенхэм» в текущем сезоне. Интерес к опорнику, которого портал Transfermarkt оценивает в 28 млн евро, приписывается «Наполи», «Ювентусу» и клубам АПЛ.