Регилон близок к переходу в новый клуб

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон находится в шаге от перехода в «Брентфорд».

До января испанский игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды, а на оставшуюся часть сезона, судя по всему, будет одолжен другим клубом. По информации журналиста Сами Мокбеля, «Тоттенхэм» и «Брентфорд» уже согласовали условия аренды Регилона. В среду 27-летний футболист пройдёт медицинское обследование для завершения сделки.

Серхио Регилон принял участие в 12 матчах «Манчестер Юнайтед». Контракт испанца с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 10 млн евро.