Алькантара может покинуть Европу – интерес проявляют четыре клуба

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может сменить клубную прописку в текущем году.

32-летний игрок до сих пор не появлялся на поле в нынешнем сезоне, а его действующий контракт истекает в июне. По информации журналиста Экрема Конура, на испанца есть серьёзный спрос в Бразилии: интерес к хавбеку проявляют «Ботафого», «Палмейрас», «Коринтианс» и «Фламенго», внимательно изучающие ситуацию.

Тьяго Алькантара выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года. На счету футболиста три забитых гола и шесть результативных передач в 97 поединках за мерсисайдцев во всех соревнованиях.