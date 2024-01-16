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Алькантара может покинуть Европу – интерес проявляют четыре клуба

16 Января 2024 • 21:37 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может сменить клубную прописку в текущем году.

32-летний игрок до сих пор не появлялся на поле в нынешнем сезоне, а его действующий контракт истекает в июне. По информации журналиста Экрема Конура, на испанца есть серьёзный спрос в Бразилии: интерес к хавбеку проявляют «Ботафого», «Палмейрас», «Коринтианс» и «Фламенго», внимательно изучающие ситуацию.

Тьяго Алькантара выступает за «Ливерпуль» с сентября 2020 года. На счету футболиста три забитых гола и шесть результативных передач в 97 поединках за мерсисайдцев во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фламенго Коринтианс Палмейрас Ботафого Тьяго Алькантара трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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