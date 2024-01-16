Осимхена спросили про желание играть в АПЛ – ответ не удивил

Одному из лучших нападающих планеты, форварду «Наполи» и сборной Нигерии Виктору Осимхену задали вопрос о планах поиграть в Английской премьер-лиге.

«Конечно, однажды я бы определенно хотел сыграть в Премьер-лиге. Но сейчас у меня другие планы на карьеру. Когда придет время, все узнают», - цитирует слова Виктора Sky Sports.

Напомним, что Осимхен связан контрактом с «адзурри» до 30 июня 2026 года. В этом сезоне нигериец оформил восемь забитых голов и три ассиста за свой клуб во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 110 млн евро.

Ранее слухи об уходе Осимхена из «Наполи» прокомментировал инсайдер Фабрицио Романо.