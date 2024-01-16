Ходжсон подтвердил интерес «Кристал Пэлас» к Филлипсу

Знаменитый наставник лондонского «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон не скрывает интерес своей команды к Кэлвину Филлипсу, который с момента перехода в «Манчестер Сити» сильно потерял в игровой практике.

«Если они хотят его действительно отдать в аренду, нам бы хотелось верить, что мы сможем его заполучить», - цитирует Ходжсона в своей соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

Долгое время в преддверии трансферного окна игрока сборной Англии связывали с «Ньюкаслом», однако сделке, похоже, не суждено будет состояться. «Кристал Пэлас» ведёт борьбу за сохранение места в Премьер-лиге и сейчас занимает 14-е место турнирной таблицы с 21 набранным баллом.