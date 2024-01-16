​Пельистри близок к смене «Манчестер Юнайтед» на клуб Ла Лиги

Вингер Факундо Пельистри близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 22-летний уругваец очень хочет перебраться в «Гранаду». Клуб Ла Лиги в настоящий момент ведёт переговоры с «красными дьяволами» об аренде Пельистри на остаток сезона.

В сезоне 2023/2024 Пельистри провёл за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей. В них уругваец отметился одним голевым пасом на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

«Гранада» на текущий момент занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.