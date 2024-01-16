​«Бенфика» отреагировала на слухи о переговорах с «Манчестер Юнайтед» по Невешу

Полузащитника Жоау Невеша в последнее время активно связывают с «Манчестер Юнайтед». «Бенфика» отреагировала на слухи, выпустив заявление.

«Бенфика» не начинала переговоров по Жоау с «Манчестер Юнайтед» или каким-либо другим клубом. Наш клуб не собирается этого делать», - комментарий лиссабонцев приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Жоау Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 29 матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Невеша в 45 миллионов евро.