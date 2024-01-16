​«ПСЖ» рассматривает возможность трансфера топ-игрока из АПЛ

«ПСЖ» изучает возможности по усилению своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на talkSPORT, гранд Лиги 1 сейчас рассматривает вариант с приобретением полузащитника Бруно Гимараэса из «Ньюкасла».

Отмечается, что 26-летнего Гимараэса можно подписать через опцию выкупа в 100 миллионов фунтов (примерно 116 миллионов евро).

В сезоне 2023/2024 Бруно Гимараэс провёл за «Ньюкасл» 30 матчей. В них бразилец записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что «ПСЖ» сейчас занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.