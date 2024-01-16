​Раскрыта трансферная цель нового владельца «Манчестер Юнайтед»

В декабре «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что компания INEOS, которую возглавляет Джим Рэтклифф, выкупает 25% акций клуба и берёт на себя управления его футбольными делами. Правда, сделку ещё должна ратифицировать Премьер-лига – это может произойти в первой половине февраля.

По информации Evening Standard, Рэтклифф уже определился с трансферной целью «Манчестер Юнайтед». Так, бизнесмен хочет подписать для клуба топового центрального нападающего, выступающего «на уровне Гарри Кейна».

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.