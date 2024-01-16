Скалони назвал тройку лучших игроков года — Холанн вне списка

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в номинации на приз лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Foot Mercato сообщает, что в списке 45-летнего специалиста оказались сразу два аргентинца, при этом в его рейтинге отсутствует звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. По данным источника, на первое место Скалони поставил Лионеля Месси («Интер Майами»), на второе — Хулиана Альвареса («Манчестер Сити»), а на третье — Килиана Мбаппе («ПСЖ»).

Напомним, лучшим футболистом 2023 года был признан Месси, который не прибыл на церемонию награждения, потому что не захотел пропускать тренировки своей команды.