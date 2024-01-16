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Месси, Холанн или Мбаппе: Дешам выбрал лучшего игрока года

16 Января 2024 • 15:38 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
28.01 22:45

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам при выборе лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Foot Mercato поделился информацией, согласно которой 55-летний специалист поставил на первое место в голосовании французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сообщается, что вторую строчку Дешам отдал форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, а замкнул тройку нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Напомним, 15 января ФИФА объявил результаты голосования на церемонии награждения. Лучшим футболистом по итогам 2023 года признан 36-летний аргентинец Лионель Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
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