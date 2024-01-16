Месси, Холанн или Мбаппе: Дешам выбрал лучшего игрока года

Стало известно, за кого проголосовал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам при выборе лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Foot Mercato поделился информацией, согласно которой 55-летний специалист поставил на первое место в голосовании французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Сообщается, что вторую строчку Дешам отдал форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, а замкнул тройку нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Напомним, 15 января ФИФА объявил результаты голосования на церемонии награждения. Лучшим футболистом по итогам 2023 года признан 36-летний аргентинец Лионель Месси.