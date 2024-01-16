​В АПЛ высказались о расследовании в отношении «Манчестер Сити»

В феврале прошлого года Премьер-лига выдвинула «Манчестер Сити» обвинения в 115 нарушениях финансовых правил. Исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс сообщил, что дата слушаний по делу «горожан» уже была назначена. В то же время функционер отметил, что он «не может сказать, когда это произойдёт». Информацию через социальные сети передаёт журналист Мартин Циглер.

Мастерс добавил, что объём и характер обвинений в адрес «Манчестер Сити» отличается от дел «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

Отметим, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из трёх предыдущих сезонов.