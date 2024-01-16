Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, которого признали лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА, высказался о своем бывшем клубе – каталонской «Барселоне».

«Барса» - клуб моего сердца. Там мне дали все. Это часть моей жизни. Что касается «Манчестер Сити», то этот клуб поднялся благодаря работе многих сотрудников. Требл с «горожанами» - это особенный момент для меня», - приводит слова испанского специалиста FC Barcelona Noticias.

Напомним, что Гвардиола начал тренерскую карьеру в каталонском гранде. Пост наставника «Манчестер Сити» Хосеп занял в 2016 году. Под его руководством команда выиграла множество трофеев.