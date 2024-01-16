Реднапп: «Постекоглу заставил футболистов поверить в себя»

Экс-футболист «Тоттенхэма» Джейми Реднапп оценил работу Анге Постекоглу на посту наставника лондонского клуба.

«Постекоглу заставил футболистов поверить в себя. Болельщикам приятно слышать, что команда участвует в гонке за титул. Ранее «Тоттенхэм» редко говорил о таких вещах, но сейчас команда преобразилась благодаря Постекоглу», — цитирует Реднаппа Sky Sports.

Эксперт признался, что для него было бы лучше увидеть победу «Тоттенхэма» в Кубке Англии, чем борьбу команды за попадание в Лигу чемпионов, ведь люди постоянно указывают «шпорам» на отсутствие трофеев.

В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» провел 21 матч в рамках чемпионата Англии и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. В активе команды 40 зачетных баллов.