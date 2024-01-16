«Челси» хочет купить вратаря «Реала»

Лондонский «Челси» подыскивает нового вратаря. Как сообщается на страницах Todofichajes, в поле зрения английского топ-клуба попал украинский голкипер Андрей Лунин.

Руководство «пенсионеров» раздумывает над приобретением 24-летнего игрока в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить восемь миллионов евро. Лунин связан трудовыми обязательствами с «королевским» клубом до середины 2025 года. За «сливочных» украинец выступает с 2018 года.

«Челси» неудачно провел первую половину сезона Английской премьер-лиги. Подопечные Маурисио Почеттино занимают лишь девятое место после 21 тура.