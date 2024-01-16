Экс-нападающий «Ливерпуля» Фирмино может вернуться в АПЛ

Бывший форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино может вернуться в Английскую премьер-лигу. В настоящий момент 32-летний бразилец является игроком саудовского «Аль-Ахли».

По сведениям журналистов Todofichajes, заинтересованность в подписании нападающего проявляет лондонский «Челси», который подыскивает усиление в атаку. «Пенсионеры» обратятся к кандидатуре Фирмино, если не получится оформить переход француза Карима Бензема.

Роберто перешел в «Аль-Ахли» летом прошлого года в статусе свободного агента. Бразилец подписал с саудовским клубом трехлетний трудовой договор. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.