Сон выбрал лучшего между Месси, Холанном и Мбаппе

Нападающий сборной Южной Кореи и лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин сделал выбор в голосовании за лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА.

Первую позицию в рейтинге корейского игрока занял форвард «Интер Майами» Лионель Месси. На вторую позицию Сон определил нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Тройку лучших по итогам года замкнул форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Победителем в номинации The Best от ФИФА стал Месси. Лионель опередил Холанна благодаря большему количеству голосов от капитанов национальных команд. При этом на саму церемонию аргентинец не явился.