Месси, Мбаппе или Холанн: Эдегор назвал лучшего игрока года

Полузащитник сборной Норвегии и лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор принял участие в голосовании за лучшего игрока 2023 года в номинации от Международной федерации футбола (ФИФА).

На первое место скандинав поставил соотечественника Эрлинга Холанна, выступающего за «Манчестер Сити». Вторую позицию Мартин отдал аргентинскому форварду «Интер Майами» Лионелю Месси. Третьим стал нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Победителем в данной номинации стал Месси. Это третья награда The Best в карьере 36-летнего аргентинца. По этому показателю Лионель обогнал португальца Криштиану Роналду, побеждавшего дважды в номинации.