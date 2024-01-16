Нагельсманн выбрал лучшего футболиста года, не назвав Месси

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн определил свою тройку лучших футболистов 2023 года в номинации The Best от Международной федерации футбола.

Первое место немецкий специалист отдал форварду сборной Франции и «ПСЖ» Килиану Мбаппе. На вторую позицию Нагельсманн поставил полузащитника каталонской «Барселоны» Илкая Гюндогана. Топ-3 замкнул центральный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Победителем в данной номинации стал 36-летний аргентинский форвард Лионель Месси. Он набрал одинаковое количество баллов с Холанном, но одержал победу благодаря большему количеству голосов капитанов сборных.