Экс-тренер «Спартака» Витория выбрал лучшего футболиста года - это не Месси и Холанн

Бывший главный тренер московского «Спартака», а в настоящий момент наставник сборной Египта Руй Витория принял участие в голосовании за лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА.

На первую позицию португалец поставил полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. На второе место Витория разместил аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. Тройку лучших, по версии Руя, замкнул центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

Победу по результатам голосования одержал 36-летний Месси. Он набрал одинаковое количество баллов с Холанном, однако опередил норвежца благодаря большему количеству голосов от капитанов сборных.