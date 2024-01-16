Саутгейт не включил Месси в топ-3 лучших игроков года

Раскрыты голоса главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в номинации на лучшего футболиста 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Первое место в рейтинге 53-летний британский специалист отдал нападающему сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну. На второй позиции расположился хавбек «горожан» Родри Эрнандес. Топ-3 лучших замкнул еще один представитель «Манчестер Сити» - Бернарду Силва.

В тройку Саутгейта не был включен нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, который по итогам голосования стал победителем в номинации.