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Символическая сборная худших игроков 2023 года

16 Января 2024 • 18:25 Комментировать

2023 год завершён, а это значит, что настало время подводить его итоги. И они носят не только позитивный характер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет сборную худших игроков по итогам 2023 года.

Вратарь

На роль голкипера претендовали сразу несколько человек. Здесь Пепе Рейна из «Вильярреала» и Иллан Мелье из «Лидса», однако хуже всех проявил себя тот, от кого ждали прогресса. Роберт Санчес оказался в «Челси» в августе 2023 года, но  за 16 проведённых матчей запомнился рядом ляпов, неуверенной игрой на выходах и 25 пропущенными мячами. Провалил первую половину сезона и сам «Челси», который расположился в АПЛ на девятой строчке.

Защитники

Практически все возможные худшие сборные не обошли вниманием Марка Кукурелью. Ещё один испанец, который летом 2023 года перебрался в стан «Челси» из «Брайтона»: 9 матчей, пять жёлтых карточек, 37% игрового времени на поле. За год трансферная стоимость Кукурельи снизилась с 55 до 25 млн евро. При этом за весь календарный год Кукурелья сыграл 26 матчей, в которых ни одним результативным действием не отметился. «Челси» за переход Марка заплатил 65 млн евро.

Клеман Ленгле в первый день осени 2023 года перешёл во вторую аренду подряд. «Астон Вилла» решила испытать французского защитника на прочность, но 28-летний игрок не ответил взаимностью: 20% игрового времени, одна жёлтая карточка и одна голевая передача в четырёх матчах АПЛ, в которых Ленгле получал возможность выйти на поле.

Эмерик Лапорта на пике своей карьеры достигал трансферную стоимость в размере 75 млн евро. Затем постепенно снижал требования к себе и окончательно потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити» в прошлом году. В 29 лет защитник решился на поход за деньгами в Саудовскую Аравию, где также не блещет и заставляет забыть о себе европейские клубы окончательно.

Аарон Уан-Биссака отыграл 47% игрового времени в сезоне-2023/2024 в составе «Манчестер Юнайтед», но, как и большинство игроков обороны «красных дьяволов», не впечатляет надёжной игрой.

Полузащитники

Кэлвин Филлипс в сезоне-2023/2024 в десяти матчах в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах забил один мяч. Некогда талантливый юноша с ямайскими корнями находится в самом расцвете сил. Ему 28 лет, но в АПЛ Филлипс провёл на поле всего лишь 5% игрового времени.

Летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» выложил практически стандартные для АПЛ 85 млн за игрока Бундеслиги Джейдона Санчо. И если начало карьеры в Англии у Джейдона вышло весьма неплохим, то минувшей осенью футболист повздорил с Эриком тен Хагом и был отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед». Пришлось возвращаться в аренду в Дортмунд.

Не получается разогнать карьеру и Мэйсону Маунту. Минувшим летом он сменил одного неудачника текущего сезона АПЛ «Челси» на другого – «Манчестер Юнайтед». Забить за новую команду у Маунта пока что не получается.

Юлиан Вайгль последние сезоны курсировал между «Бенфикой» и двумя немецкими «Боруссиями». Текущий сезон начал, уже будучи игроком «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, но снискать особой славы в чемпионате Германии не сумел. Хотя Вайгль неизменно выходит в основном составе, но результативными действиями и высокими оценками не блещет.

Нападающие

Тимо Вернер 4 года назад достигал трансферной стоимости в размере 80 млн евро. Тогда он был забивным форвардом «РБ Лейпциг». Сегодня о трансферных подвигах Вернеру остаётся только мечтать, поэтому Тимо отправился в аренду в «Тоттенхэм» в попытках реанимировать свою карьеру.

Год назад Ришарлисон забил лучший гол чемпионата мира, а затем боролся с психологическими проблемами. За всю осень бразилец в составе «Тоттенхэма» забил только один мяч. Столько же за всю весну, январь и февраль 2023 года. Голы пришли только в декабре. Но это не спасает форварда «шпор» от попадания в сборную худших игроков года.

Символическая сборная худших игроков 2023 года

Игрок
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
Роберт Санчес «Челси» 30
Марк Кукурелья «Челси» 25
Клеман Ленгле «Астон Вилла» 8
Эрик Лапорта «Аль-Наср» 25
Аарон Уан-Биссака «Манчестер Юнайтед» 20
Кэлвин Филлипс «Манчестер Сити» 28
Джейдон Санчо «Боруссия» Дортмунд 25
Мэйсон Маунт «Манчестер Юнайтед» 45
Юлиан Вайгль «Боруссия» Мёнхенгладбах 10
Тимо Вернер «Тоттенхэм» 17
Ришарлисон «Тоттенхэм» 35

Констинтин Лицин
 

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Евро-Футбол.Ру,
Жоан Лапорта Бундеслига АПЛ Том Вернер Ришарлисон Мэйсон Маунт Кэлвин Филлипс Джедон Санчо Саудовская Аравия ещё теги
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