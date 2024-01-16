Символическая сборная худших игроков 2023 года

2023 год завершён, а это значит, что настало время подводить его итоги. И они носят не только позитивный характер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составляет сборную худших игроков по итогам 2023 года.
Вратарь
На роль голкипера претендовали сразу несколько человек. Здесь Пепе Рейна из «Вильярреала» и Иллан Мелье из «Лидса», однако хуже всех проявил себя тот, от кого ждали прогресса. Роберт Санчес оказался в «Челси» в августе 2023 года, но за 16 проведённых матчей запомнился рядом ляпов, неуверенной игрой на выходах и 25 пропущенными мячами. Провалил первую половину сезона и сам «Челси», который расположился в АПЛ на девятой строчке.
Защитники
Практически все возможные худшие сборные не обошли вниманием Марка Кукурелью. Ещё один испанец, который летом 2023 года перебрался в стан «Челси» из «Брайтона»: 9 матчей, пять жёлтых карточек, 37% игрового времени на поле. За год трансферная стоимость Кукурельи снизилась с 55 до 25 млн евро. При этом за весь календарный год Кукурелья сыграл 26 матчей, в которых ни одним результативным действием не отметился. «Челси» за переход Марка заплатил 65 млн евро.
Клеман Ленгле в первый день осени 2023 года перешёл во вторую аренду подряд. «Астон Вилла» решила испытать французского защитника на прочность, но 28-летний игрок не ответил взаимностью: 20% игрового времени, одна жёлтая карточка и одна голевая передача в четырёх матчах АПЛ, в которых Ленгле получал возможность выйти на поле.
Эмерик Лапорта на пике своей карьеры достигал трансферную стоимость в размере 75 млн евро. Затем постепенно снижал требования к себе и окончательно потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити» в прошлом году. В 29 лет защитник решился на поход за деньгами в Саудовскую Аравию, где также не блещет и заставляет забыть о себе европейские клубы окончательно.
Аарон Уан-Биссака отыграл 47% игрового времени в сезоне-2023/2024 в составе «Манчестер Юнайтед», но, как и большинство игроков обороны «красных дьяволов», не впечатляет надёжной игрой.
Полузащитники
Кэлвин Филлипс в сезоне-2023/2024 в десяти матчах в составе «Манчестер Сити» во всех турнирах забил один мяч. Некогда талантливый юноша с ямайскими корнями находится в самом расцвете сил. Ему 28 лет, но в АПЛ Филлипс провёл на поле всего лишь 5% игрового времени.
Летом 2021 года «Манчестер Юнайтед» выложил практически стандартные для АПЛ 85 млн за игрока Бундеслиги Джейдона Санчо. И если начало карьеры в Англии у Джейдона вышло весьма неплохим, то минувшей осенью футболист повздорил с Эриком тен Хагом и был отстранён от выступлений за «Манчестер Юнайтед». Пришлось возвращаться в аренду в Дортмунд.
Не получается разогнать карьеру и Мэйсону Маунту. Минувшим летом он сменил одного неудачника текущего сезона АПЛ «Челси» на другого – «Манчестер Юнайтед». Забить за новую команду у Маунта пока что не получается.
Юлиан Вайгль последние сезоны курсировал между «Бенфикой» и двумя немецкими «Боруссиями». Текущий сезон начал, уже будучи игроком «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, но снискать особой славы в чемпионате Германии не сумел. Хотя Вайгль неизменно выходит в основном составе, но результативными действиями и высокими оценками не блещет.
Нападающие
Тимо Вернер 4 года назад достигал трансферной стоимости в размере 80 млн евро. Тогда он был забивным форвардом «РБ Лейпциг». Сегодня о трансферных подвигах Вернеру остаётся только мечтать, поэтому Тимо отправился в аренду в «Тоттенхэм» в попытках реанимировать свою карьеру.
Год назад Ришарлисон забил лучший гол чемпионата мира, а затем боролся с психологическими проблемами. За всю осень бразилец в составе «Тоттенхэма» забил только один мяч. Столько же за всю весну, январь и февраль 2023 года. Голы пришли только в декабре. Но это не спасает форварда «шпор» от попадания в сборную худших игроков года.
Символическая сборная худших игроков 2023 года
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|Роберт Санчес
|«Челси»
|30
|Марк Кукурелья
|«Челси»
|25
|Клеман Ленгле
|«Астон Вилла»
|8
|Эрик Лапорта
|«Аль-Наср»
|25
|Аарон Уан-Биссака
|«Манчестер Юнайтед»
|20
|Кэлвин Филлипс
|«Манчестер Сити»
|28
|Джейдон Санчо
|«Боруссия» Дортмунд
|25
|Мэйсон Маунт
|«Манчестер Юнайтед»
|45
|Юлиан Вайгль
|«Боруссия» Мёнхенгладбах
|10
|Тимо Вернер
|«Тоттенхэм»
|17
|Ришарлисон
|«Тоттенхэм»
|35
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