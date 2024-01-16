Линекер: «Месси - победитель всего»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о победе аргентинского нападающего Лионеля Месси в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

«Восемь «Золотых мячей». 17 лет подряд в символической сборной года. Месси – победитель всего. Просто невероятная карьера», - оставил сообщение Линекер в своих социальных сетях.

Напомним, что в прошлом году Месси стал обладателем восьмого «Золотого мяча» в своей карьере. С лета 36-летний аргентинский нападающий выступает за американский «Интер Майами». Трудовое соглашение между форвардом и клубом из Флориды рассчитано до конца 2025 года.