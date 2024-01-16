Месси или Холанн: ван Дейк назвал лучшего футболиста года

Стали известны голоса защитника сборной Нидерландов и «Ливерпуля» в номинации на лучшего футболиста прошлого года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Первое место Виргил отдал нападающему «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионелю Месси. На второй позиции в рейтинге находится бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Тройку замкнул плеймейкер «горожан» Кевин де Брёйне.

Победителем в номинации стал Месси. При этом аргентинец не приехал на церемонию и не смог забрать награду. Аргентинца признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале.