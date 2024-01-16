Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн выбрал лучшего между Месси и Холанном

16 Января 2024 • 09:53 Комментировать

Раскрыты голоса нападающего сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в номинации на лучшего футболиста прошлого года по версии ФИФА.

На первое место британец поставил форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси. Вторую строчку в рейтинге занял нападающий Эрлинг Холанн, который выступает за «Манчестер Сити». Топ-3 замкнул еще один игрок «горожан» - полузащитник Бернарду Силва.

Победителем в данной номинации стал Месси. Это третья подобная награда в копилке 36-летнего южноамериканца. Стоит отметить, что Лионель не смог приехать на торжественную церемонию для получения приза.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Гарри Кейн
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Раскрыта будущая зарплата Кругового в ЦСКА Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Января
09:58 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: ван Дейк назвал лучшего футболиста года
09:53 · Англия. Премьер-лига
Кейн выбрал лучшего между Месси и Холанном
09:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал нападающего - названо имя
09:11 · Англия. Премьер-лига
Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал»
09:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» установил рекорд в АПЛ
08:40 · Англия. Премьер-лига
Мерсон критически высказался о работе тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
08:34 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Салах выбрал лучшего игрока 2023 года
02:30 · Англия. Премьер-лига
​Анри не упустил возможность подшутить над «Тоттенхэмом» 1
02:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола проронил нецензурное слово на сцене, сравнивая свои команды
15 Января
23:23 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс опубликовал позитивную фотографию
23:01 · Англия. Премьер-лига
Вигман – лучшая женщина-тренер 2023 года по версии ФИФА официально
22:50 · Англия. Премьер-лига
Названа символическая сборная 2023 года по версии ФИФА 1 официально
21:08 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг выбрал трансферную цель для «Манчестер Юнайтед» - это игрок «Баварии»
20:37 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Брентфорда» хочет сохранить Тони
20:13 · Англия. Премьер-лига
​Жоэлинтон может пропустить остаток сезона
Все новости
Рекомендуем