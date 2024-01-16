Кейн выбрал лучшего между Месси и Холанном

Раскрыты голоса нападающего сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна в номинации на лучшего футболиста прошлого года по версии ФИФА.

На первое место британец поставил форварда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси. Вторую строчку в рейтинге занял нападающий Эрлинг Холанн, который выступает за «Манчестер Сити». Топ-3 замкнул еще один игрок «горожан» - полузащитник Бернарду Силва.

Победителем в данной номинации стал Месси. Это третья подобная награда в копилке 36-летнего южноамериканца. Стоит отметить, что Лионель не смог приехать на торжественную церемонию для получения приза.