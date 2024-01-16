«Манчестер Юнайтед» выбрал нападающего - названо имя

Форвард итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в топ-клубе чемпионата Англии. По сообщениям в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга, заинтересованность в подписании игрока проявляет «Манчестер Юнайтед».

Руководство манкунианского гранда провело предварительные переговоры с итальянской стороной по поводу потенциальной сделки. «Красные дьяволы» планируют подписать Джошуа в летнее трансферное окно. Клаузула Зиркзее составляет 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел 22 встречи за «Болонью», в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.