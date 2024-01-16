Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может переехать в Испанию. Об этом в разговоре с журналистами заявил отец бомбардира Альф-Инге Холанн.

«Возможен ли трансфер Эрлинга в мадридский «Реал»? Конечно. Он может играть в любом клубе», - передает слова отца футболиста El Chiringuito TV.

В европейской прессе давно ходят слухи об интересе к Холанну со стороны «Реала» и каталонской «Барселоны».

Нападающий оценивается в 180 миллионов евро. В текущем сезоне скандинав принял участие в 22 поединках за «горожан», в которых отметился 19 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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