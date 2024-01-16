«Тоттенхэм» установил рекорд в АПЛ

На днях состоялся поединок 21-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Тоттенхэмом». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Как сообщает Opta, «шпоры» продлили свою голевую серию в Премьер-лиге до 33 матчей. Этот показатель является клубным рекордом.

В последний раз «Тоттенхэм» не забивал в рамках АПЛ в марте прошлого года. Тогда лондонцы потерпели минимальное поражение от «Вулверхэмптона» со счетом 0:1.

После 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «шпоры» набрали 40 баллов и занимают пятое место.