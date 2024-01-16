Мерсон критически высказался о работе тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением о работе нидерландского специалиста Эрика тен Хага, ныне занимающего пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Он проиграл почти половину матчей в этом сезоне. Даже если вы управляете командой из нижней части таблицы четвертого дивизиона, вам очень повезет сохранить работу при таких результатах. «МЮ» далек от хорошего состояния. Я сомневаюсь, что все быстро наладится. Так и будет продолжаться, нужно что-то менять», - передает слова Мерсона Sky Sports.

По итогам 21 тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в таблице.