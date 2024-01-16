Месси или Холанн: Салах выбрал лучшего игрока 2023 года

Обнародованы голоса египетского форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в номинации на лучшего футболиста прошлого года по версии ФИФА.

На первую позицию африканский нападающий поставил аргентинца Лионеля Месси, играющего в США за «Интер Майами». На вторую строчку Мохамед определил плеймейкера сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне. Топ-3 замкнул еще один представитель «горожан» - норвежский центрфорвард Эрлинг Холанн.

Победу по итогам голосования одержал Месси. При этом звездный аргентинский нападающий не смог приехать на церемонию награждения.

Звезда «Реала» назвал Месси лучшим игроком года