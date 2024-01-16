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​Анри не упустил возможность подшутить над «Тоттенхэмом»

16 Января 2024 • 02:30 Комментировать

Тьерри Анри, легенда лондонского «Арсенала», не упустил возможность подшутить над соседями «канониров» - над «Тоттенхэмом». Анри был ведущим торжественного вечера ФИФА, на котором Лионеля Месси признали лучшим игроком 2023 года. Аргентинец не приехал на мероприятие – награду он получит позже.

«Раз уж Месси не приехал на церемонию, я заберу его приз себе – я никогда не выигрывал эту награду. Кстати, моя соведущая – болельщица «Тоттенхэма», верно? Тогда ты тоже можешь потрогать приз. Обычно же вам не удаётся прикоснуться к трофеям», - слова Анри приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Стоит сказать, что «Тоттенхэм» в последний раз выигрывал трофей в 2008 году. Тогда «шпоры» завоёвывали Кубок английской лиги.

Добавим, что на текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Тьерри Анри ещё теги
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