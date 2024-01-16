​Гвардиола проронил нецензурное слово на сцене, сравнивая свои команды

В понедельник вечером главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил награду – его признали лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА. Во время церемонии у Гвардиолы спросили, какая команда лучше, «Барселона» образца 2009 года или «Манчестер Сити» образца 2023 года. С обеими этими командами испанский тренер выигрывал требл.

Отмечая на вопрос, Гвардиола проронил нецензурное слово и даже схватился за лицо, вызвав смех в зале.

«***** [блин]. Я не знаю. Я не могу выбрать – это две исключительные команды», - сказал Гвардиола со сцены.

Напомним, что «Манчестер Сити» в 2023 году выиграл пять турниров – чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.