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Месси опередил Холанна в голосовании за приз игрока года ФИФА из-за капитанов сборных официально

16 Января 2024 • 00:27 Комментировать

Стали известны результаты голосования за награду лучшему футболисту 2023 года по версии ФИФА.

Приз неожиданно получил форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, опередивший Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

По информации ФИФА, аргентинец и норвежец набрали равное количество баллов (48). Нападающий «горожан» выиграл в голосовании тренеров и представителей СМИ, а Месси набрал больше баллов по мнению капитанов сборных и фанатов с сайта организации.

В пользу Лионеля сыграло большее число голосов, оценённых в пять баллов, от капитанов национальных команд. Этот показатель имел решающее значение при равном количестве очков согласно пункту 12 в правилах голосования.

Лионель Месси выиграл третий приз лучшего игрока года по версии ФИФА. В 2023 году аргентинец стал чемпионом Франции, а также взял «золото» Кубка лиг с «Интер Майами».

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