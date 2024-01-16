Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА.

Игрок получил награду в рамках вручения церемонии наград FIFA The Best, проходящей в Лондоне. После объявления победителя произошла странная ситуация, поскольку Месси не приехал в британскую столицу для получения, не вышел по видеосвязи и не подготовил специальную речь.

В топ-3 номинантов также попали Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Месси выиграл третий приз лучшего игрока года по версии ФИФА. В 2023 году аргентинец взял «золото» Лиги 1 за «ПСЖ», а также выиграл Кубок лиг в футболке «Интер Майами».