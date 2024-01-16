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Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году официально

16 Января 2024 • 00:00 Комментировать (4)

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА.

Игрок получил награду в рамках вручения церемонии наград FIFA The Best, проходящей в Лондоне. После объявления победителя произошла странная ситуация, поскольку Месси не приехал в британскую столицу для получения, не вышел по видеосвязи и не подготовил специальную речь.

В топ-3 номинантов также попали Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Месси выиграл третий приз лучшего игрока года по версии ФИФА. В 2023 году аргентинец взял «золото» Лиги 1 за «ПСЖ», а также выиграл Кубок лиг в футболке «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Лионель Месси
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Комментарии (4) Все комментарии
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intermerdanо
16 Января 2024 в 00:30
И эту награду можно не воспринимать больше всерьез. Цирк. Ему самому не стремно?
SpsGod
16 Января 2024 в 00:11
Мда, в след. году Месси снова выиграет этот трофей, за то, что он выиграл эту награду в этом году, и так по инерции еще 2-3 года. Это просто фарс, при всем величии Месси, это уже перебор. Фифа просто шарашкина контора, которая тащат своего любимчика.
Теперь этот трофей стоит ничего, реакция зала о многом говорит, гробовое молчание и непонимания происходящего.
CELTIC FROST
16 Января 2024 в 00:10
При всем уважении к его карьере, по факту награда Месси за 2023 год (за 2023-й, а не за 2022-й) - это уже просто позор какой-то. Перебор, зашквар, обесценивание трофея. Тут надо обладать мессианством головного мозга, чтобы признать ее справедливой) / Плюс золотой божок не явился на церемонию, чем прямо говоря, ее основательно испортил. Стремно вышло.
Alex1972
16 Января 2024 в 00:08
А как вы думали?.. А-ха-ха-ха.. 😀
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