Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Эдерсон Мораес признан лучшим голкипером 2023 года по версии ФИФА.

Вратарь «горожан» опередил марокканца Яссина Буну («Севилья» и «Аль-Хиляль») и Тибо Куртуа («Реал» Мадрид). Эдерсон впервые в карьере получил награду от Международной федерации футбола, однако не попал в символическую сборную года, уступив место Куртуа.

В прошедшем году бразильский голкипер выиграл пять трофеев на клубном уровне (Лига чемпионов, Английская премьер-лига, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира).

Церемония вручения наград по версии ФИФА проходит в Лондоне.